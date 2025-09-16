בין קריירה לנפש: זה המקום שמאפשר לתרגל יוגה בזמן העבודה
איך משלבים בשגרת החיים התובענית גם פעילויות של גוף ונפש, תכנים של וולנס ותרגולי מדיטציה? • מרחב וולנס חדש וייחודי בפרדס חנה מציע בדיוק את זה: יוגה ערסלים, סאונד הילינג, סאונות ואמבטיות קרח • צפו
הדס הרט סיניכתבת מגזין
1 דקות קריאה
איך משלבים בשגרת החיים התובענית גם פעילויות של גוף ונפש, תכנים של וולנס ותרגולי מדיטציה? מרחב וולנס חדש וייחודי בפרדס חנה, מציע אפשרות לשלב את יום העבודה עם שיעורים כמו יוגה ערסלים, סאונד הילינג, מדיטציה, סאונות ואמבטיות קרח. כתבת איכות החיים של i24NEWS הדס הרט סיני העבירה שם יום עבודה. צפו בכתבה המלאה
