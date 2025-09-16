בין קריירה לנפש: זה המקום שמאפשר לתרגל יוגה בזמן העבודה

מומלצים -

איך משלבים בשגרת החיים התובענית גם פעילויות של גוף ונפש, תכנים של וולנס ותרגולי מדיטציה? מרחב וולנס חדש וייחודי בפרדס חנה, מציע אפשרות לשלב את יום העבודה עם שיעורים כמו יוגה ערסלים, סאונד הילינג, מדיטציה, סאונות ואמבטיות קרח. כתבת איכות החיים של i24NEWS הדס הרט סיני העבירה שם יום עבודה. צפו בכתבה המלאה