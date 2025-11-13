גורו הקבלה מאמריקה: המנטור שסוחף מיליונים ועולה אלפי שקלים

דיוויד גיהאם, גורו הקבלה מאמריקה, סוחף מיליוני אנשים וכל שעה איתו שווה אלפי שקלים. בשנים האחרונות הוא מתברג לשורה הראשונה של המנטורים הבינלאומיים להתפתחות אישית, ולאחרונה הוא הגיע לישראל לסדרת הרצאות. הדס הארט סיני פגשה אותו לריאיון. "אני מורה לרוחניות. זה הרבה יותר מדת, זה ספר לתוך הנשמה", הוא משתף. צפו בריאיון המלא - בראש העמוד