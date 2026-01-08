סימן לאריכות ימים: המדד שמנבא את הסיכוי לחיים ארוכים

המדד לאריכות החיים: אם עדיין לא שמעתם על מדד צריכת החמצן המרבית VO2 Max - אז מסתבר שהוא המדד הטוב ביותר לתוחלת החיים. אם לא התייחסתם אליו עד עכשיו - אז כדאי להתחיל, כי אפשר לשפר אותו - ובקלות יחסית, שכן בכל עשור אנחנו מאבדים כעשרה אחוזים מיכולת צריכת החמצן המרבית שלנו, יכולת שמנבאת באיזה מצב נגיע לעשור האחרון.

במקביל, בעוד חודשיים ייצא לשוק מוצר חדש, פטנט עולמי אותו מפתח חמי ראם כבר שמונה שנים במעבדה הקטנה שבקיבוץ ניר עם מאז שגופו - כמעט בגד בו. מדובר בשרוול ניטור, שמצטרף לתעשייה של מכשירים לבישים ברמת דיוק גבוהה מאוד, עד כדי התרעה מוקדמת ומצילת חיים.