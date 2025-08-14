לחיות עם פוסט טראומה: הקסדה המהפכנית לדיכאון וחרדה

מומלצים -

הטיפול שהציל את מייקי ושיכול להציל עוד רבים כמוהו: קסדה אלקטרו מגנטית שמטפלת בפוסט טראומה, דיכאון וחרדה ומראה תוצאות משמעותיות בדרך להחלמה. בכתבה ששודרה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבת איכות החיים הדס הרט סיני, הביאה את כל הפרטים על הקסדה שנוגעת הכי עמוק.

כמו מייקי מרפי טולדו יש רבים במדינה, במיוחד בשנתיים האחרונות, והטיפול הזה שאינו מוכר כלל, כבר נמצא בסל התרופות. צריך לראות בעיניים את השינוי שהוא עושה כדי להבין את הבשורה.

הטכנולוגיה קיימת אמנם משנות ה-80 אבל כדי לטפל באופן אפקטיבי בפוסט טראומה נדרש היה להעמיק את יכולת הגירוי של חלקי המוח שנפגעו, ואת זה הצליחה לעשות חברה ישראלית. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד