פטריות הזיה בשירות הנפש: הטיפול המהפכני בפוסט טראומה

חומרים פסיכדליים בשירות הנפש: מחקרים כבר מראים שמרחיבי התודעה עוזרים נגד דיכאון, חרדה, והכי משמעותי - עבור פוסט טראומה. אפילו בכירי הממסד הופכים למאמינים בכוחות הריפוי של פטריות ההזייה. כתבת איכות החיים הדס הרט סיני יצאה לבדוק את אחת הבשורות הגדלות שתצא מישראל - כדורים נוגדי דיכאון שעשויים מאיבוגאין, אחד החומרים הפסיכדליים החזקים בטבע, ששירת לפני מאות שנים את השבטים האפריקניים.

כיוון שמדובר בחומרים פסיכדליים, רוב הנוגעים בדבר חוששים להכניס מצלמה, אם זה למעבדות או למעגלי טיפול תחת השפעת פסיכדליה. אבל ההשפעה הטיפולית משמעותית כל כך, שהצלחנו להביא טעימה מהמהפכה הטיפולית שמתחוללת ממש כאן בארץ. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד