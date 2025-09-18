טוקסיק וולנס: כשהמרדף אחרי הנעורים הולך רחוק מדי

מומלצים -

כולם רוצים להיראות צעירים ויפים, אבל מה קורה עם הצד הפחות מואר של עולם הוולנס והרשתות החברתיות?

הצפת המידע. רק בשבוע שעבר קיבלנו דוגמה לכך, כשמחקר חדש על דיאטת הצום לסירוגין, 16/8 שכולם מדברים עליה כתזונה שבריאה לנו, קובע שהיא בכלל מעלה את הסיכון לאירועי לב.

הרשתות החברתיות מציפות אותנו בעצות של משפיעני וולנס ולונג'ביטי, כולן נשמעות כמו עצות מצויינות עד שהן סותרות אחת את השנייה ואפילו גורמות לנזקים אמיתיים

בארצות הברית כבר נתנו לזה שם, טוקסיק וולנס.

הערב בפינת איכות חיים - על המרדף אחר הנעורים שהולך צעד אחד יותר מדי.