הפיתרון המסתמן למשקאות ומאכלים ממותקים: המצאה ישראלית

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על כך שגם אנחנו ולא רק ארצות הברית, נמצאים בעיצומה של מגיפת השמנה. העלייה בצריכת המזון והמשקאות המעובדים הם הסיבה העיקרית, שם מסתתרות כמויות סוכר שאם רק היינו רואים אותן, ספק אם היינו מכניסים לגוף.

בכתבה ששודרה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", הדס הרט סיני יצאה לבדוק שתי חברות ישראליות עם טכנולוגיות פורצות דרך שמפחיתות משמעותית את כמויות הסוכר במזון ומשקאות, בלי תחליפים בעייתיים ובלי לפגוע בטעם. מסתכלים לסוכר בלבן של הגרגיר: צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד