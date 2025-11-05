אחרי שנתיים של מלחמה: איך פורקים את העצבים שהצטברו?

לאורך השנתיים האחרונות דיברנו על כך שרק בתום המלחמה יתחיל באמת תהליך הריפוי. כל עוד החזקנו את המשימה, וכולנו החזקנו, עורף וחזית, לא יכולנו להתמסר באמת להחלמה ודברים הצטברו. והם צריכים לצאת איפשהו, בכביש, בארוחות הערב עם הילדים, בטלפון מול נותן שירות, כולנו נפיצים יותר.

התקפי זעם לא הם לא רק נחלתם של המאובחנים בפוסט טראומה, והם לא רק מופע של שבירת חפצים. גם שתיקות רועמות נחשבות. המומחים חוששים שבמצבנו כיום זה נמצא ברוב הבתים בישראל. אז מה עושים, כי יש מה לעשות וחובה על כל אחד מאיתנו לקחת את האחריות על מצבנו הנפשי ועל ההתנהגות כלפי הסביבה?

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד