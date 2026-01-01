עושים סדר בבלאגן: עד כמה כולסטרול מזיק לבריאות?

עולם הרפואה באופן מסורתי ממליץ להגביל צריכה של מאכלים עתירי כולסטרול כדי להימנע ממחלות לב וכלי דם. כך למשל בארצות הברית המליצו כבר בשנות ה-60 להגביל את צריכת הביצים השבועית לעד שלוש ביצים. עם זאת, היום יש מומחים שטוענים שרמות כולסטרול גבוה בדם הן לא בהכרח גזר דין מוות - מה שעומד במרכזו של ויכוח סוער.

פרופסור בן ביקמן, מומחה בעל שם עולמי בתחום הבריאות המטבולית, אומר שאומנם יש קשר בין רמות גבוהות של LDL, הידוע בכינויו "הכולסטרול הרע", לבין התקפי לב, אך יחד עם זאת, המדד הזה לבדו אינו מעלה את הסיכון למחלות לב וכלי דם, כאשר שאר מדדי הגוף תקינים. ולמרות זאת, עדיין לא פורסם שסותר את זה שלמרות LDL גבוהות אין בהן תפקיד.

על פי פרופסור ביקמן, קיים חוסר הבנה בסיסי של הכולסטרול - ה-LDL מתפקד בתור "אוסף שאריות" בדם, הוא נקשר לחיידקים ומעביר אותם לכבד כדי שיופרשו מהגוף. פרופסור ביקמן מספר כי תרופות המורידות את ערכי ה-LDL בדם למעשה יכולות לפגוע בפעילות המערכת החיסונית.

אלינה רופין, דיאטנית קלינית מוסמכת אומרת שקו הטיפול הראשון לכולם צריך להיות שיפור אורחות החיים. המחלות שנובעות מסטטוס מטבולי לא תקין - סוכרת, כבד שומני, לחץ דם, מחלות לב - אלה המגפות הכרוניות. אין אף תרופה בעולם שיכולה לרפא אותן, אבל תזונה, איזון סטרס, תנועה ולייף סטייל יכולים.

