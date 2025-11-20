הנשק הסודי: איך הדיקור הסיני הגיע ללוחמים בלב עזה?
המדקרת דנה זיגדון הקדישה למעלה מ-600 ימים לטיפול בחיילי צה"ל • "בכל פעם שנכנסתי לרצועה, ליווה אותי צוות של לפחות שני האמרים עם שמונה לוחמים, ואני תמיד באמצע כשמגינים עלי בכל צד אפשרי" • צפו בריאיון
הדס הרט סיניכתבת מגזין
1 דקות קריאה
פינת איכות החיים: כתבתנו הדס הרט סיני הביאה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי את סיפורה של דנה זיגדון, המדקרת שמטפלת בלוחמים בלב הקרבות ברצועת עזה. "הקדשתי מעל 600 ימים לחיילים", סיפרה ל-i24NEWS, "אני מגיעה לבסיסים חמספר פעמים בשבוע, זה נכנס מאוד לאחרונה לצבא - שהבין עד כמה זה חשוב".
היא שיחזרה את הפעמים בהם נכנסה לרצועת עזה - כדי לטפל בלוחמים בשדה הקרב. "זה היה תמיד צוות של לפחות שני האמרים עם שמונה לוחמים, ואני תמיד באמצע כשמגינים עלי בכל צד אפשרי", ציינה.
