הנשק הסודי: איך הדיקור הסיני הגיע ללוחמים בלב עזה?

פינת איכות החיים: כתבתנו הדס הרט סיני הביאה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי את סיפורה של דנה זיגדון, המדקרת שמטפלת בלוחמים בלב הקרבות ברצועת עזה. "הקדשתי מעל 600 ימים לחיילים", סיפרה ל-i24NEWS, "אני מגיעה לבסיסים חמספר פעמים בשבוע, זה נכנס מאוד לאחרונה לצבא - שהבין עד כמה זה חשוב".

היא שיחזרה את הפעמים בהם נכנסה לרצועת עזה - כדי לטפל בלוחמים בשדה הקרב. "זה היה תמיד צוות של לפחות שני האמרים עם שמונה לוחמים, ואני תמיד באמצע כשמגינים עלי בכל צד אפשרי", ציינה.

