הטכנולוגיה המהפכנית שעשויה להקים נכים מכיסאות גלגלים

אקסוזום - כך נקרא הננו-חלקיק הגאוני בתאי הגזע שעשוי להיות זה שיקים נכים מכיסאות גלגלים. כתבת איכות חיים של i24NEWS, הדס הרט סיני, פירטה אמש (חמישי) במהדורה המרכזית, על תפקידו של הננו-חלקיק המקשר בין התאים, מזהה את התאים שזקוקים לטיפול, ומטפל בהם בעצמו. במילים פשוטות אך בלתי נתפסות, חולדות שהיו משותקות חזרו ללכת אחרי שלושה שבועות מרגע הפעלת האקסוזומים.

אם הניסוי בבני אדם יראה אותן התוצאות, אנחנו לפני ריפוי של בעיות שעד היום היו בלתי הפיכות ויכולנו רק לדמיין שיום אחד מישהו יצליח למצוא להן פתרון. אמש במהדורה המרכזית בפינת איכות חיים - על התא הקטן ויכולות הריפוי העצומות - כתבתה של הדס הרט סיני.

