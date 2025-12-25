המסע לנעורים - התוצאות: האם אפשר לעצור את ההזדקנות?

כתבתנו הדס הרט סיני הפכה את הגוף שלה למחקר מדעי, והיום (חמישי) הגיע הזמן להגיע לתוצאות.

לפני שנה וחצי התחלנו טיפולים במסגרת המחקר שרוצה להצעיר את הגיל הביולוגי, לונג'ביטי, שנערך בבית החולים שיבא. מה לא ניסינו? עירוי NAD פלוס, פטריות מרפא, לעלות את מסת השריר, תזונה קטוגנית, תא הקפאה, דיקור, ועוד.

הכל פה זה מסע של ניסוי ותהייה - וגם לזה יש מונח, ביוהאקינג. לכל בחירה שאנחנו עושים, בתזונה, בכושר, בנטילת תוספים, יש השפעה על הכל.

אחרי שנה חזרנו לבדיקות נוספת על מנת לגלות - האם באמת יש שינוי בגיל הביולוגי? התחלנו בבדיקות דם, בדיקות לחוש הריח, צפיפות העצם, קוגנטיבי, גופנית, ועוד.

אז מה השתפר? חלה ירידה באחוז השומן, עליה ברמת השריר, ה-BMI הפך למעולה, והקונגציה והקשב השתפר. ישנו שיפור בהרבה תחומים.

ד"ר אביגיל גושן, מנהלת מחקר ופיתוח, לונג'יווטי, אומרת: "אחת השאלות הכי חשובות שצריך לשאול - 'איך מרגישים?'. להרגיש טוב זו שאלה חשובה לא פחות מכל התוצאות שנקבל. בן אדם צריך להרגיש שהוא עשה עבור עצמו משהו טוב".

ועכשיו למה שבאמת מעניין - מה מצעיר אנשים? לפי פרופ' ציפי שטראוס, מייסדת ומנהלת מרכז לונג'יווטי, התשובה פשוטה וממש לא רק לעשירים: שומן בטני נמוך, כושר גופני טוב, שיווי משקל, איזון, ושינה טובה. המטרה של המחקר הייתה להראות שכל אחד יכול לדאוג ללונג'ביטי שלו".

