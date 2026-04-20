אזהרת סייבר: גל קמפייני פישינג מתחזים למותגים מוכרים לקראת יום העצמאות

מערך הסייבר הלאומי מזהיר היום (שני) מפני גל קמפייני פישינג שמופץ בימים האחרונים, במסגרתו מתחזים גורמים עוינים למותגים מוכרים ומציעים מבצעים אטרקטיביים לרגל יום העצמאות.

לפי הדיווחים שהגיעו למערך, ההונאות מופיעות בין היתר בשם מותגים כמו שופרסל, קפה גרג ותנובה, וכוללות "מבצעי חג" או שאלונים קצרים המבטיחים זכייה בסכומי כסף גבוהים.

בפועל, מדובר באתרים מתחזים שמטרתם לאסוף פרטים אישיים מהמשתמשים ואף לעודד הפצה רחבה של הקישור. בין מאפייני ההונאה: הבטחות לפרסים של אלפי שקלים, שאלונים קצרים או "הגרלות", דרישה לשיתוף הקישור בוואטסאפ או במסנג'ר, והפניה לאתר עם כתובת שאינה רשמית.

במערך הסייבר מדגישים כי אין להזין פרטים אישיים או פרטי אשראי באתרים חשודים, וממליצים שלא לשתף קישורים שאינם מזוהים. כמו כן, מומלץ להיכנס רק לאתרים ולאפליקציות הרשמיות של החברות.

עוד נמסר כי הקמפיינים מתחלפים במהירות, וצפויים להמשיך ולהופיע גם בימים הקרובים.