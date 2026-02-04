2,129 התחזויות: נסגר הפרויקט שנאבק בניסיון לגייס במרמה כסף לחטופים

פרויקט הסייבר שנאבק בתעשיית ההונאות, שניצלה את המאבק להשבת החטופים, הגיע היום (רביעי) לסיומו. במסגרת הפרויקט, הוסרו יותר מ-2,129 התחזויות.

לאחר השבת החלל רן גואילי לישראל ועצירת השעון בכיכר החטופים, הודיעו מטה משפחות החטופים וחברת הסייבר הישראלית BrandShield על סיום שיתוף הפעולה שנועד להיאבק בהונאות והתחזויות ברשת, תוך שימוש בשם המטה והמאבק להשבת החטופים.

בחודשים האחרונים נרשמו אלפי ניסיונות הונאה, במסגרתם גורמים שונים התחזו למטה משפחות החטופים ומכרו מוצרים “למען החטופים” באתרי מסחר בין-לאומיים, ללא כל קשר למטה או למשפחות. בעקבות זאת פנה המטה ל-BrandShield, שהתנדבה לפעול להסרת התכנים והיוזרים המזויפים.

האכיפה החלה באוגוסט האחרון, ומאז הוסרו ונאכפו 2,129 רישומים מזויפים. רק בשבוע האחרון זוהו יותר מ-100 אתרים ופרופילים נוספים החשודים בהתחזות. ההפרות כללו בעיקר מכירת מוצרים בעיצובי Print on Demand, תוך שימוש בתמונות מהרשתות החברתיות ובמשפטים המזוהים עם מטה החטופים.

אלו האתרים בהם בוצעו מרבית ההסרות, על פי הנתונים

• TeePublic - 801

• Temu - 401

• Redbubble - 335

• AliExpress - 313

Amazon - 148

Etsy - 109

"BrandShield" ציינו כי "שילוב של תגובה מהירה, שיעורי הסרה גבוהים ושיתוף פעולה רציף עם מטה המשפחות, שכלל פגישות עבודה קבועות, הוביל לירידה מתמשכת בהיקף ההונאות ולאכיפה פרואקטיבית כבר בשלבים מוקדמים של הקמפיינים.

"הסרנו בחודשים האחרונים למעלה מ-2,100 לינקים מאתרי מסחר אלקטרוני, שבהם נמכרו מוצרים שנראו כאילו הם קשורים למטה החטופים. בפועל מדובר במוצרים מזויפים, ללא כל קשר למטה או למשפחות", אמר יואב קרן, מנכ"ל "BrandShield". "זה אחד המקרים הבודדים שבהם אנחנו שמחים להפסיק את פעולות האכיפה, היעד הושג", הוסיף.