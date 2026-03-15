אזהרה: קמפיין הפחדה זדוני מתחזה ל-i24NEWS

במערך הסייבר הלאומי התקבלו הבוקר (ראשון) פניות על הודעות המופצות לציבור ומתחזות לעדכון חדשותי של ערוץ i24NEWS. מבדיקה עולה כי מדובר בהודעות הפחדה שמופצות על-ידי גורמים עוינים כחלק מניסיון השפעה.

ב-1 במרץ מערך הסייבר הלאומי הודיע על הודעות SMS המתחזות לפיקוד העורף תחת השם “Oref Alert” המכילות בקשה לעדכן לגרסה חדשה של האפליקציה באמצעות קישור מצורף.

ב-4 במרץ , מערך הסייבר הלאומי התריע מפני גל הודעות SMS המופצות ביממה האחרונה למשתמשים ברחבי הארץ ומתחזות להודעות רשמיות של דואר ישראל. בהודעות נטען כי חבילה ממתינה במרכז המיון ומתבקש עדכון פרטים דרך קישור. מדובר היה בהונאה. הקישור הוביל לאתר מתחזה המבקש להזין פרטים אישיים ולעיתים גם קוד אימות חד־פעמי מהבנק או מחברת האשראי. מסירת הקוד עלולה לאפשר לתוקפים לצרף את כרטיס האשראי לארנק דיגיטלי, כגון Apple Pay, ולבצע רכישות.

בהודעת הסייבר הלאומי מ-6 במרץ, התקבלו פניות על הודעות SMS ובהן מסרים מסיתים בערבית לצד קישור להצטרפות לערוץ טלגרם וקריאה לשלוח הודעת “הסר” למספר טלפון. מדובר בניסיון להפצת תעמולה והפחדה מצד גורמים עוינים, ולעיתים גם בניסיון לגיוס או יצירת קשר עם נמענים – תוך ניסיון לגרום להם להיכנס לקישורים או ליצור קשר עם המספר המצורף.

בשבוע שעבר, מערך הסייבר הלאומי דיווח כי מפרוץ מבצע "שאגת הארי", התקבלו כ-1,300 דיווחים מאזרחים אודות מסרונים ושיחות הפחדה, מתוכם כ-77% נסיונות דיוג (פישינג). המסרונים מכילים מסרים שמטרתם לייצר מניפולציה ולנסות לגרום לאזרחים להעביר מידע אישי לגורמים עוינים בהסוואה או להפחיד ולפגוע במורל. הדיווחים נבדקים ומתוחקרים על ידי המערך ומטופלים למציאת מקור ההפצה ולבלימת המשכה.

אחת השיטות שבעלייה בשבוע האחרון היא שיחות ממספרים לא מוכרים ולעיתים ממספרים מחו״ל. בחלק מהמקרים מדובר בשיחות קצרות שמסתיימות בניתוק, ובמקרים אחרים המתקשר מנסה ליצור לחץ, לבקש פעולה מסוימת, להפנות לאתר אינטרנט או לדלות מידע אישי בניסיון להטריד או להפחיד. מדובר בניסיון של האויב לזרוע תבהלה בקרב הציבור הישראלי. במערך הסייבר הלאומי מדגישים כי ככל שלא מסרתם מידע, או נכנסתם לקישור מסוים, לא נגרם נזק ממשי.

כאמור, בשעות האחרונות, אזרחים רבים בישראל קיבלו הודעות טקסט מפוברקות שמתחזות ל-i24NEWS. חלק מהן כוללות את הנוסח: "קחו את נשימתיכם העמוקות האחרונות. אש זעמנו לא תרפה מכם בשום מקום" (השגיאה במקור).

להודעות אלה אין כל קשר לערוץ. עדכוני החדשות שלנו מתפרסמים רק בערוץ הטלוויזיה (ערוץ 15 בשלט), באתר ובאפליקציה וברשתות החברתיות של i24NEWS.

במערך הסייבר הלאומי ממליצים לא ללחוץ על קישורים המצורפים להודעות ממקורות לא מזוהים, מחשש להתקנת תוכנות זדוניות או גניבת פרטים אישיים. הציבור מתבקש לא להעביר או להפיץ את ההודעה ולהסתמך רק על מקורות מידע רשמיים ומוכרים.