מתייצבים עם המפגינים באיראן: הצעד המפתיע של הרשת החברתית X

הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר) החלה היום (שבת) להחליף את דגל איראן הנוכחי בדגל "אריה ושמש" מימי שלטון השאה. השינוי מתעדכן בהדרגה במכשירים.

המהלך המפתיע - מגיע לאחר בקשה של גולש, שתייג את מנכ"ל X אילון מאסק ואת מנהל המוצר של הרשת החברתית, שהשיב לו "תן לי כמה שעות". בשל המהלך, החשבונות הרשמיים של משטר האייתולות נמצאים כעת עם דגל השאה בפרופילים שלהם.

בתוך כך ובשל המחאות, הורה חמינאי למשמרות המהפכה להשתלט על ההפגנות במדינה והעלה את רמת הכוננות של הארגון לגבוהה ביותר מימי מבצע "עם כלביא", כך לפי "הטלגרף" הבריטי. גורמים איראניים רשמיים מסרו לעיתון כי המשטר נמצא "במצב הישרדות" - אך חמינאי לא מתכוון לעזוב את המדינה "גם אם מפציצים יטוסו מעל ראשו".