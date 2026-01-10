מתייצבים עם המפגינים באיראן: הצעד המפתיע של הרשת החברתית X
ברקע המחאות, החליטה הרשת החברתית להחליף את דגל המדינה - לדגל "אריה ושמש" הישן מימי משטר השאה • הצעד מגיע - לאחר בקשה של גולש • בשל השינוי החשבונות הרשמיים של המדינה מחזיקים כעת בדגל ההיסטורי שלה
הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר) החלה היום (שבת) להחליף את דגל איראן הנוכחי בדגל "אריה ושמש" מימי שלטון השאה. השינוי מתעדכן בהדרגה במכשירים.
המהלך המפתיע - מגיע לאחר בקשה של גולש, שתייג את מנכ"ל X אילון מאסק ואת מנהל המוצר של הרשת החברתית, שהשיב לו "תן לי כמה שעות". בשל המהלך, החשבונות הרשמיים של משטר האייתולות נמצאים כעת עם דגל השאה בפרופילים שלהם.
בתוך כך ובשל המחאות, הורה חמינאי למשמרות המהפכה להשתלט על ההפגנות במדינה והעלה את רמת הכוננות של הארגון לגבוהה ביותר מימי מבצע "עם כלביא", כך לפי "הטלגרף" הבריטי. גורמים איראניים רשמיים מסרו לעיתון כי המשטר נמצא "במצב הישרדות" - אך חמינאי לא מתכוון לעזוב את המדינה "גם אם מפציצים יטוסו מעל ראשו".