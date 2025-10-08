יפני, אוסטרלי ואמריקני: הוכרזו הזוכים בפרס נובל בכימיה

האקדמיה המלכותית השוודית למדעים הודיעה היום (רביעי) כי הזוכים בפרס הנובל בכימיה לשנת 2025 הם סוסומו קיטגווה מאוניברסיטת קיוטו, יפן, ריצ'רד רובסון מאוניברסיטת מלבורן, אוסטרליה, ועומאר יאגי מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, ארצות הברית.

הפרס ניתן להם בגין פיתוח סוג חדש של ארכיטקטורה מולקולרית - מסגרות מתכת אורגניות (Metal–Organic Frameworks – MOFs) - שאלו מבנים מולקולריים בעלי חללים גדולים דרכם יכולים גזים וכימיקלים שונים לזרום.

בין היתר מבנים אלו יכולים לשמש לאיסוף והפקת מים מאוויר מדברי, ללכידת פחמן דו-חמצני, לאחסון גזים רעילים וסילוק מזהמים ממים, לזירוז תגובות כימיות ולהולכה חשמלית.

בעקבות התגליות פורצות הדרך של הזוכים, כימאים בעולם בנו עשרות אלפי מסגרות מתכת אורגניות שונות, כאשר חלקן עשויות לתרום לפתרון כמה מהאתגרים הגדולים ביותר של האנושות.

כזכור, אתמול הכריזו על זכייתם של חתני פרס הנובל בפיזיקה ל-2025. הזוכים הם שלושה חוקרים אמריקנים - ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, והם הביאו ל"גילוי מינהור קוונטי-מכני מקרוסקופי וכימות אנרגיה במעגל חשמלי", על פי ועדת הפרס.

מוקדם יותר השבוע הוכרז על שלושת החוקרים זוכי פרס הנובל לרפואה - שני אמריקנים ויפני. מרי אי. ברונקוב, פרד רמסדל ושימון סאקגוצ'י - זכו בפרס בגין תגליותיהם בנוגע לסבילות חיסונית היקפית, המונע ממערכת החיסון לפגוע בגוף. למעשה, הם עסקו בתחום של מחלות אוטואימוניות, וגילו כיצד מערכת החיסון נשמרת תחת שליטה ולא פוגעת באיברי הגוף השונים.

שיא ההכרזות על פרסי הנובל בתחומים השונים צפוי להגיע ביום שישי הקרוב, עם ההכרזה על פרס נובל לשלום.