שלושה מסכים ותג מחיר גבוה: סמסונג חשפה את המתקפל החדש

לקראת שינוי משמעותי בשוק הסמארטפונים: סמסונג חשפה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) את המכשיר המתקפל החדש שלה, הכולל שלושה מסכים - Galaxy Z TriFold. העובדה שמדובר במכשיר בעל שלושה מסכים, הופכת אותו לגדול, עבה, וכבד יותר מהמכשירים של מרבית החברות.

כשהוא פתוח - גודל המסך שלו הוא עשרה אינץ', כאשר לשם ההשוואה - גודל המסך של אחד מדגמי האייפד 11 הוא 11 אינץ'. שני חלקי המסך הנוספים של המכשיר - מימין ומשמאל - מתקפלים לחלק הפנימי של המכשיר, ומעניקים למשתמש גישה למסך חיצוני בגודל 6.5 אינץ' ברזולוציית 2520×1080 פיקסלים ביחס תצוגה של 21:9.

משקלו הכולל של המכשיר עומד על 309 גרם - יותר מרובם המוחלט של הסמארטפונים הזמינים כיום. עוביו, בנקודה הדקה ביותר, כשהוא פתוח - עומד על 3.9 מ"מ, ובדומה לדגמי ה- Z Fold7 וה- Z Flip7, גם הוא מציע עמידות בתקן IP48 נגד אבק ומים.

מערך מערך הצילום האחורי הועתק מדגם ה-Z Fold7, וכולל עדשת 200 מגה-פיקסל, עדשת טלפוטו של 10 מגה-פיקסל עם זום אופטי כפול 3X, ועדשה רחבה של 12 מגה-פיקסל. לצד אלה, ישנה מצלמת סלפי של 10 מגה-פיקסל. בנוסף, הוא מריץ את מערכת OneUI 8, המבוססת על אנדרואיד 16, ומאפשר למשתמש להריץ שלוש אפליקציות מלאות במקביל.

המכשיר כולל את שבבי Snapdragon 8 Elite for Galaxy של קוואלקום, לצד זיכרון RAM של 16 גיגה-בייט, וזיכרון פנימי בנפח 512 גיגה-בייט או 1 טרה-בייט. לצד אלה, הסוללה המשולשת בקיבולת כוללת של 5,600 מיליאמפר/שעה מחולקת בין שלושת חלקי גב המכשיר, ומציעה תמיכה בטעינה חוטית של 45 וואט וטעינה אלחוטית של 15 וואט. בחברה מבטיחים בין היתר כי המשמעות היא, שבעת שימוש בטעינה חוטית, עם מתאם 45W - ניתן יהיה להטעין כ-50 אחוז מסוללת המכשיר בתוך כחצי שעה.

המכירה תחל בקוריאה הדרומית ביום שישי ה- 12 בדצמבר, כאשר המכשיר יהיה זמין בצבע שחור (Crafted Black) בלבד ומחירו יעמוד על כ-2,500 דולרים. עדיין לא ברור האם ומתי המכשיר יגיע לישראל, כאשר החברה מתכננת להתרחב למספר מדינות נוספות, בהן סין, טייוואן, סינגפור, איחוד האמירויות וארצות הברית במהלך הרבעון הראשון של 2026.