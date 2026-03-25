פתוח לקהל הרחב: הבנק הדיגיטלי החדש שמתכנן לטלטל את השוק

ענף הבנקאות הדיגיטלית בישראל נמצא גם הוא תחת שליטת הבנקים הגדולים, וכעת יש שחקן חדש בשוק שמנסה לשנות את זה: בנק esh, הנמצא בבעלותו של היזם ניר צוק, מוציא לשוק הרחב את טכנולוגיית eOS בישראל, שתופץ על ידי קבוצת Aman, שתפעל להטמעתה בגופים פיננסיים נוספים.

בנק esh הוקם לפני חצי שנה על ידי ניר צוק ושותפים נוספים, ונרכש לאחרונה על ידי קבוצת ישראכרט שבבעלות יצחק תשובה. במסגרת הרכישה הושקעו כ-120 מיליון שקלים בטכנולוגיית eOS, עליה פועל הבנק.

שוק הבנקאות הדיגיטלית בישראל סובל מפער גדול בין טכנולוגיה לרגולציה. בקבוצת Aman מסבירים כי עד היום, פתרונות מבוססי "לשכה בנקאית" היו מציעים מערכת קשיחה עם תלות גבוהה בספק שמחייבת התאמות רגולטוריות - מה שמייצר נטל תפעולי וכלכלי כבד ומונע גמישות וחדשנות. מערכת eOS הינה מבוססת ענן, עם רגולציה מבונית כחלק אינהרנטי מהפלטפורמה, מה שמאפשר לבנקים דיגיטליים "רזים" להיכנס לשוק במהירות.

עוד אומרים בקבוצת Aman שהיא תפעל גם מול גופים שאינם בנקאיים, כגון חברות טכנולוגיה, קמעונאות וארגונים נוספים המעוניינים להציע ללקוחותיהם שירותים בנקאיים כחלק מהפעילות העסקית שלהם.

מה מציעה טכנולוגיית eOS?

המערכת שפותחה על ידי חברת eOS מאחדת את כל התהליכים הטכנולוגיים, הרגולטורים והעסקיים שמתקיימים בבנק, הנשענים על פתרונות מערכתיים טכנולוגיים שונים ודורשים סנכרון מורכב ביניהן. הפלטפורמה מרכזת את פעילות הבנק במערכת הפעלה אחת שמפשטת את הצרכים הטכנולוגיים ומביאה לחיסכון משמעותי בזמן וכסף, תוך שיפור היעילות התפעולית.

בנוסף, eOS תומכת במודל 'בנקאות כשירות' ,(Banking-as-a-Service) ומאפשרת לגופים פיננסיים ולא-בנקאיים להציע ללקוחותיהם שירותים בנקאיים בצורה גמישה ומהירה.

לדברי בן פסטרנק, מנכ"ל ובעלים קבוצת Aman, "העולם הבנקאי נמצא בנקודת מפנה, שבה טכנולוגיה היא הגורם המרכזי שמגדיר תחרות. שיתוף הפעולה עם eOS מאפשר לנו להביא לשוק הישראלי פלטפורמה חדשנית שתשנה את הדרך שבה ארגונים פיננסיים בונים ומספקים שירותים. אנו רואים בכך הזדמנות להוביל את הדור הבא של התשתיות הבנקאיות בישראל ולאפשר לגופים לפעול מהר יותר, חכם יותר וביעילות גבוהה יותר".

יובל אלוני, מייסד ומנכ"ל קבוצת esh מוסיף: "העולם הפיננסי הופך לאוטונומי. המהלך הזה משקף את התפיסה שמובילה אותנו מיום הקמת הקבוצה - בנקאות לא צריכה להישאר סגורה בתוך עצמה. פלטפורמת הטכנולוגיה של eOS פותחה מתוך צורך אמיתי, ואנחנו גאים לפתוח אותה לשוק ולאפשר לגופים פיננסיים נוספים ליהנות מיכולות מתקדמות בקנה מידה רחב. שיתוף הפעולה עם Aman מאפשר להפיץ את הבשורה בישראל במהירות ובאופן משמעותי".