כמיטב המסורת, מגזין 'טיים' הודיע היום (חמישי) כי בחר את אנשי השנה שלו ל-2025. הפעם מדובר במובילי מהפכת הבינה המלאכותית. בנימוק לבחירה נכתב כי אנשים כמו מייסד OpenAI סם אלטמן, מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג והבעלים של רשת X אילון מאסק, הביאו השנה לידי ביטוי את הפוטנציאל של הבינה המלאכותית, עד לכדי נקודה שבה ברור שאין דרך חזרה.

השנה ראינו כיצד ה-AI משתלב בתוך כמעט כל נדבך בחיינו, בין אם זה בסיוע בקניות אונליין, בביצוע משימות שונות בעבודה, או אפילו סתם כדי לנהל שיחה. הודהמנו מהיכולת של פלטפורמות AI ליצור תמונות וסרטונים שנראים די מציאותיים מתוך שורת מילים. על פי מנכ"ל חברת אנבידיה, ג'נסן הואנג, "כל חברה משתמשת היום בבינה מלאכותית".

עם זאת, נרתענו גם מהמוזרויות הטמונות בפיתוח המואץ של טכנולוגיות הבינה המלאכותית בשנים האחרונות. במשך עשורים האנושות הורתעה מהתרחישים האפוקליפטיים האפשריים עם עלייתן של המכונות החושבות, ואפילו אנשי מפתח בתחום ה-AI ששואפות לפתח את הטכנולוגיה, כולל סם אלטמן ואילון מאסק, הזהירו כי המרדף אחר כוחותיה עלול ליצור אסון בלתי צפוי.

לצד ההצלחות וההנאות של השימוש בטכנולוגיות AI, השנה דווחו מספר מקרים שבהם הבינה המלאכותית הצליחה להערים על משתמשיה האנושיים, ואף גרמה למותם. אחד הדיווחים השנה היה על רואה חשבון ממנהטן שבילה עד 16 שעות ביום בשיחה עם ChatGPT. הצ׳אט ייעץ לו להפסיק ליטול את תרופות המרשם שלו, להגביר את צריכת הקטמין שלו והציע לו שהוא יכול לעוף מחלון בקומה ה-19. היום גם קיים חשש ששימוש ב-AI יגרום להטיית תוצאות הבחירות הקרובות בישראל.

הודות לטיטאנים של תחום הבינה המלאכותית, הפיתוח של הטכנולוגיה נמצא כעת בשיאו. נראה שהאנושות נמצאת כעת במירוץ לעבר עתיד שכולו אוטומציות, בו הגבולות בין העולם האמיתי למציאות הווירטואלי נהיים יותר ויותר מטושטשים.