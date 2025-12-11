ענקית הבידור דיסני הודיעה על שותפות אסטרטגית והשקעה של מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית OpenAI, כך דיווח היום (חמישי) ה"וול סטריט ג'ורנל".

במסגרת ההסכם, שיימשך שלוש שנים, דיסני תעניק ל-OpenAI רישיון לשימוש ביותר מ-200 מהדמויות והמותגים האייקוניים ביותר שלה, ובהם דמויות של דיסני, מארוול, מלחמת הכוכבים ופיקסאר.

המהלך יאפשר למשתמשים בפלטפורמות של OpenAI, כמו מחולל הווידאו Sora ו-ChatGPT, ליצור סרטונים קצרים ומקוריים המונחים על ידם, בכיכובן של הדמויות האהובות. למעשה, כל משתמש יוכל להפוך לבמאי קטן וליצור סצנות חדשות עם דמויות כמו אלזה, דארת' ויידר או קפטן אמריקה.

על פי הדיווח, מבחר מהסרטונים הקצרים הללו, שיצרו המשתמשים, יהיה זמין לצפייה גם בשירות הסטרימינג של דיסני, Disney+.

ההשקעה והשותפות מסמנות צעד משמעותי של דיסני אל תוך עולם הבינה המלאכותית הגנרטיבית, ומהוות הבעת אמון אדירה בטכנולוגיה של OpenAI.

עבור OpenAI, מדובר בגישה חסרת תקדים לאחד ממאגרי הקניין הרוחני היקרים והאהובים בעולם, מהלך שעשוי להזניק את יכולות יצירת הווידאו שלה לרמה חדשה, ולהציב אותה ביתרון משמעותי על פני מתחרותיה.