האקרים איראנים ניסו לחדור לטלפון של חברת הקבינט גמליאל

ניסיונות חדירה בוצעו למכשיר הטלפון של חברת הקבינט והשרה גילה גמליאל - כך פרסמה לראשונה הערב (שלישי) ראש תחום פלילים לי עייש. במערך הסייבר במשרד ראש הממשלה זיהו בשבועות האחרונים ניסיונות חריגים לחדור למכשירה.

בשל הזיהוי החריג, תודרכה השרה גמליאל כיצד לפעול ובוצעה בדיקה מקיפה, לא רק למכשיר הטלפון שלה - אלא גם למכשירים נוספים של בני משפחתה, בהם גם מחשבים. ל-i24NEWS נודע כי בנותיה של חברת הקבינט התבקשו להסיר את אפליקציית טיקטוק ממכשירי הסלולר, כחלק מהיערכות אבטחתית.

בנוסף, עד כה הוחלפו לשרה שני מכשירי טלפון ובשבוע הבא צפויה החלפה נוספת. גמליאל עצמה דיווחה על תקלות חריגות באפליקציית ווטסאפ. נציין כי השרה היא מהבודדים בממשלה שמאובטחים באופן שוטף זה למעלה משנה וחצי, בשל איום איראני מתמשך.

בישראל גובר החשש כי איראן הצליחה, או מנסה, לחדור לטלפונים של בכירים נוספים, מלבד השרה גמליאל. לפי ההערכות, חלק מהבכירים כבר התקשרו להחליף את מכשירי הטלפו שלהם.

מטעמה של השרה גילה גמליאל לא נמסרה תגובה.