מתקרבים לאייפון 17: אפל תקיים אירוע הכרזה ב-9 בספטמבר

לאחר הדיווחים הרבים: מנכ"ל אפל טים קוק חשף הערב (שלישי) כי החברה תקיים את אירוע הסתיו שלה ביום שלישי ה-9 בספטמבר, בקמפוס החברה הקליפורניה. האירוע יחל בשעה שמונה בערב שעון ישראל, ויועבר בשידור ישיר. זהו המועד בו החברה נוהגת לחשוף מדי שנה את מכשירי האייפון החדשים שלה, כאשר השנה מדובר במכשירי האייפון 17.

לאחר הכרזות משעממות למדי, החברה צפויה לחשוף חידוש משמעותי - דגם אייפון חדש בשם iPhone Air, שאמור להחליף את דגם הפלוס. הוא צפוי להיות המכשיר הדק ביותר עד כה, ועוביו על פי הדיווח םצפוי לעמוד על 5.5 מ"מ בלבד, עובדה שיוצרת לא מעט אתגרים עבור החברה, בין היתר בכל הנוגע לסוללה של המכשיר. עוד עולה מהדיווחים, כי גודלו של המסך עשוי לעמוד על 6.6 אינץ', והמכשיר יקבל רק מצלמה אחורית אחד. מחירו צפוי לעמוד על החל מ-950 דולרים.

על פי הדיווחים, ניאלץ לחכות עוד שנה עד שנוכל לראות את האייפון המתקפל הראשון. בין הגורמים שפרסמו את הדיווחים הללו, ניתן למצוא את העיתונאי מארק גורמן מבלומברג, שנחשב למקור מהימן מאוד בנושא ענקית הטכנולוגיה, ואת האנליסט מינג צי' קו. במידה והמכשיר, שנטען לא מעט במהלך השנים האחרונות כי אפל עובדת על פיתוחו, ייצא לשוק - מדובר בשינוי המשמעותי ביותר שביצעה החברה במכשיריה.

כאמור, גורמן דיווח בחודש שעבר כי במסגרת העבודה על המכשיר החדש, אפל שואפת לבצע מספר שינויים בציר הקיפול ובשקע שנוצר במסך בנקודה זו, ולהפוך אותם לפחות בולטים. לצד זאת, ענקית הטכנולוגיה, צפויה להכניס למערכת ההפעלה הבאה iOS 27, פיצ'רים המיועדים במיוחד למכשירים המתקפלים.