"איראן מחפשת סוכנים": השיחות המלחיצות שישראלים רבים קיבלו

ישראלים רבים קיבלו הבוקר (שבת) שיחת טלפון מלחיצה ומוזרה למדי, בעברית עילגת, הכוללת מסרים מאיימים - לצד ניסיונות הפחדה וגיוס. אלו שענו לשיחה - שהגיעה ממספר שמתחיל בקידומת 03 - שמעו הקלטה בה נאמר: "המודיעין האיראני מחפש סוכנים מוסמכים. שכר תחרותי, אבטחה מקיפה. מצאו אותנו בטלגרם ובאינטרנט".

במערך הסייבר הלאומי התייחסו לשיחות, וציינו כי מדובר בניסיון הפחדה בלבד שאין בו נזק למכשיר הטלפון. עוד נמסר כי הנושא בבדיקה ובטיפול של המערך מול הגורמים הרלוונטיים וחלק מהשיחות כבר נבלמו.

בנוסף, הם ציינו כי השיחות המדוברות הגיעו השיחות מגיעות ממספרים המתחילים בספרות 03-6817*** או 03-3067***

במקביל, הם פרסמו מספר המלצות לציבור:

1. לא לענות לשיחה.

2. אם עניתם - לנתק את השיחה מיד ולא ללחוץ על שום סיפרה במהלכה.

3. אם עניתם דעו כי עצם המענה לשיחה לא גורם לנזק לטלפון.