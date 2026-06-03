גם אתם קיבלתם סמס? "מתנת השנה" מתנובה - היא בעצם הונאה

מערך הסייבר הלאומי הזהיר הבוקר (רביעי) מפני הודעה המופצת בוואטסאפ, ומתחזה לחברת תנובה - תוך שהיא מציעה לכאורה מתנה או כסף לרגל "חגיגת יום השנה". מדובר בהודעה חשודה שמפנה לקישורים שונים, שחלקם עלולים לאסוף פרטים אישיים או לגרום להפצת ההודעה לאנשי קשר נוספים.

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במערך הסייבר הלאומי הדגישו כי גם אם ההודעה המדוברת הגיעה מאדם מוכר - זה לא אומר שמדובר בהודעה אמינה.

במידה וקיבלתם אותה - יש להימנע מלחיצה על הלינק, הזנת פרטים אישיים או העברת ההודעה הלאה. טענות להטבות ומתנות יש לבדוק רק בערוצים הרשמיים של תנובה.

במקרה של חשד או פגיעה, ניתן לפנות למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.