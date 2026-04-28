עמק הסיליקון שבקליפורניה משמש כיום כחלון ראווה למציאות טכנולוגית מתקדמת, המשלבת בינה מלאכותית ואוטונומציה בכל היבט של חיי היומיום. יולי סלומון ראתה מקרוב את השינויים המתרחשים בתחומי התחבורה, הקניות והמשלוחים, שמעניקים הצצה למודל העבודה של ערים חכמות בעתיד. הטכנולוגיות הללו, שכבר הוטמעו ברחובות סן פרנסיסקו, מסמנות את הכיוון אליו צועד עולם הצרכנות הגלובלי, עם פוטנציאל הגעה עתידי גם לישראל.

במרכז המהפכה התחבורתית נמצאת חברת Waymo, המפעילה צי מוניות אוטונומיות. הרכבים מנווטים באופן עצמאי לחלוטין באמצעות מערך חיישנים ומצלמות המקיף אותם, ומאפשר להם לזהות רמזורים אדומים, הולכי רגל ומכשולים בזמן אמת. במקביל, חברת Zoox של אמזון מקדמת קונספט של קרון עתידני ללא הגה או מושב נהג, המיועד לעולם שבו הנהיגה האנושית הופכת לנחלת העבר והרכב הופך למרחב פנאי נייד.

גם חוויית הקנייה המסורתית עוברת שינוי דרמטי באמצעות בינה מלאכותית, כפי שניתן לראות בתאי המדידה החכמים של מותגי אופנה מובילים. בתוך התא מוצבים מסכים אינטראקטיביים המזהים אוטומטית את הפריטים שתלו הלקוחות, מציגים את מחירם ומאפשרים להזמין מידות וצבעים נוספים מבלי לצאת מהתא. המערכת מציעה שילובי בגדים משלימים ומחשבת את העלות הכוללת של הרכישה, ובכך מייעלת את התהליך.

במרחב הציבורי, המדרכות הופכות לזירה של רובוטים אוטונומיים המבצעים משלוחי מזון עבור חברות דוגמת Uber Eats. רובוטים אלו מתוכנתים לנווט בבטחה בין עוברי האורח, כחלק ממגמה שקטה של אוטונומציה בשירותי ה"מייל האחרון". הטכנולוגיות הללו מספקות הוכחת היתכנות ליעילות תפעולית ולחיסכון בכוח אדם, ומסמנות את השלב הבא של המרחב העירוני המודרני, שבו המכונות הופכות לחלק בלתי נפרד מהשירות לצרכן.