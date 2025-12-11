ארה"ב: צ'אט GPT הואשם במעורבות ברצח - ולקח אחריות

תביעה משפטית חדשה ומקורית שהוגשה בארה"ב יוצרת תקדים ראשון מסוגו, כשהיא האשימה את ChatGPT, שסייע לבן 56 מקונטיקט, לרצוח את אימו ואף להתאבד באוגוסט האחרון. התביעה הוגשה היום (חמישי) על ידי עורך דין המייצג את עיזבון הנרצחת, סוזן אברמסון אדמס, שכינה את התרחיש "מפחיד יותר משליחות קטלנית".

על פי התביעה, אריק סולברג, בן 56 מקונטיקט, שיתף את הפלטפורמה בחייו הפרטיים, כולל חשדות הזויים כלפי העולם, שהפכו בהדרגה ל"הזיות פרנואידיות קשות". לפי התביעה, ChatGPT – אותו כינה "בובי" – עודד את אמונותיו המוזרות, ואף שכנע אותו שאמו הייתה מעורבת במזימה להרוג אותו. הצ'אטבוט אף הביע אמירות מפחידות על "תקלה במטריצה" וחשיפת "האמת", כפי שמתועד בתמלילים שהגיעו לבית המשפט.

כאמור, הצ'אט אף שכנע את סולברג שאמו הייתה מעורבת במזימה להרוג אותו, זאת על פי התביעה. כך או כך, נותר בגדר תעלומה מה בדיוק ChatGPT אמר לסולברג בימים שלפני הרצח-התאבדות, שכן OpenAI לכאורה סירבה לשחרר תמלילים של אותן שיחות.

עם זאת, סולברג פרסם רבות משיחותיו עם הבינה המלאכותית ברשתות החברתיות שלו, ול-ChatGPT עצמו היה משהו נוסף לומר לאחר שסקר את התביעה ואת סיקור הרצח. "מה שאני חושב שסביר לומר - אני שותף באחריות מסוימת - אבל אני לא האחראי הבלעדי!".