בהיקף חסר תקדים: קמפיין בוטים אלים נגד הפצ"רית בשבוע האחרון
על פי מחקר של חברת Scooper, כ-230 אלף אזכורים נרשמו ברשתות החברתיות בשבוע האחרון • ניטור של כ-50 בוטים הצביע על פעילות אגרסיבית במיוחד סביב פרשת ההדלפה - 70% מהשיח עסק בפצ"רית
מחקר של חברת Scooper המנטרת ומנתחת סנטימנט גולשים ברשתות החברתיות, בשיתוף פעולה במיוחד לאתר i24NEWS, הצביע על היקף חסר תקדים של שיח אלים נגד הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי, בשבוע האחרון (30.10-06.11). במהלך השבוע נרשמו כ-229,800 אזכורים של הפצ"רית ברשתות החברתיות.
על פי המחקר, ניטור של כ-50 בוטים הצביע על פעילות אגרסיבית במיוחד סביב פרשת הפצ"רית. כ-70% מהשיח של הבוטים עסק בפצ"רית. השיח בלט במיוחד ביום שישי (לאחר ההתפטרות) וביום ראשון האחרון (בשעת ההיעלמות).
המחקר זיהה מספר נרטיבים מרכזיים שהופצו ברשת במהלך השבוע האחרון (30.10-06.11). הנרטיב המרכזי כלל טענות לשיבוש חקירה, טיוח וזיוף מותה, והוא היווה 25% מהשיח. נרטיב נוסף בשיעור זהה (25%) כלל טענות לאכיפה בררנית.
כ-20% מהשיח כלל אמירות קשות, קללות ואיחולים כלפי תומר-ירושלמי. 15% מהשיח עסק במחנה השני ובתקשורת, בעוד ש-10% כללו קריאות "בוגדת". יתרת השיח (5%) כללה נושאים אחרים.
ביום ההיעלמות (2.11), לאחר ההודעה על החשד להתאבדות ולפני שתומר-ירושלמי נמצאה, התפלגו הנרטיבים באופן הבא: 40% מהשיח טען כי "אסור היה לתת לה להתחמק", 25% עסק במה שאומרים במחנה השני, 15% דרש להמשיך לחקור, 10% חגג על "מותה" ו-10% הביעו דאגות לשלומה ללא דרישה לחקור אותה.
לאחר שנמצאה בחיים, השיח השתנה: 30% טען כי "היא זייפה את מותה בשביל להתחמק", 25% שאל "מה קרה לפלאפון שלה", 20% טען שזה "תירוץ לחוסר כשירות", 10% אזכר את שקמה ברסלר, 5% טען ש"השמאל חגג מוקדם מידי", 5% הביע חוסר שביעות רצון מכך שהיא חיה ו-5% הביע שמחה על כך שנמצאה בחיים.
המחקר מזהה את הנרטיבים המרכזיים שהופצו לפני ה-2.11. הנרטיב הדומיננטי (30%) כלל דמוניזציה והטלת אחריות על שבעה באוקטובר והאשמה בדברים חמורים נוספים. 20% מהשיח כלל נרטיב של בגידה עם קריאות "בוגדת" במדינה, בצה"ל או בכללי.
שיעור זהה (20%) כלל קריאות להעמיד אותה לדין או להכניס אותה לכלא. 10% מהשיח כלל קללות, ו-10% נוספים כללו הודיה לראש שב"כ דוד זיני עם זקיפת המעצרים להשפעתו המיידית.
כאמור, המחקר בוצע על ידי חברת Scooper המתמחה בניטור וניתוח סנטימנט גולשים ברשתות החברתיות בזמן אמת.