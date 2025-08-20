רובוט הריוני: הפיתוח שיאפשר להביא ילדים לעולם ברחם מלאכותי

מומלצים -

זה נראה כמו מדע בדיוני, אבל בעוד כשנה, הרובוט ההריוני הראשון כבר יוכל לקלוט ברחמו עוברים אנושיים - וללדת אותם כתינוקות בריאים, כך לפחות לטענת הממציא הסיני שלו. הדיווחים מצביעים על כך שהרובוט הסיני יעוצב כדמוי-אדם, ויותקן בו רחם מלאכותי, שיאפשר לו לשאת עובר במשך תשעה חודשים ואז ללדת אותו. והמחיר? סכום נמוך יחסית להמצאה פורצת הדרך - קצת פחות מחמישים אלף שקלים.

הרובוט העתידני הזה פותח על ידי מדען סיני מאוניברסיטת סינגפור. הרחם המלאכותי שבבטנו מדמה את כל התהליך, מהפרייה ועד לידה. העובר מתפתח ברחם המלא בנוזל מי שפיר, אף הוא מלאכותי, ומקבל מזון דרך צינור.

אם וכאשר יחל לפעול ויהיה זמין לכל מי שירצה בכך, הרובוט הזה הוא קודם כל בשורה ותקווה למי שמתמודד עם בעיות פוריות, או נשים מעל גיל הפריון, ובאופן כללי כל מי שזקוק לאם פונדקאית - כמו למשל הקהילה הלהט"בית.

אבל הרובוט הזה, אם וכאשר אכן יהפוך למציאות יום יומית, גם מעלה שורת שאלות פילוסופיות ובעיות אתיות. האם לכל אחד יהיה מותר לגדל ילדים בבטנו של רובוט? מה יהיה מעמדם של התינוקות שיוולדו? האם האנושות תעבור למצב שבו רוב צאצאיה יבואו לעולם בתנאים מלאכותיים? והאם זה מוסרי לגדל ילד ברחם רובוטי, רק כדי להימנע מהיריון ולידה, על כל אי הנוחות שהם יכולים לגרום? התשובות - לפחות על פי הסינים - כבר בשנה הבאה.

