צייצו על עזה מרחבי העולם: פיצ'ר חדש ב-X חושף התחזויות

רשת X (טוויטר לשעבר) השיקה היום (ראשון) פיצ'ר שקיפות חדש בפרופילים של משתמשים, שחושף מידע חשוב בנוגע לרקע ולהיסטוריה של החשבון. הפונקציה בשם "אודות חשבון זה" חושפת פרטים כמו מיקום המשתמש, תדירות שינויי שם המשתמש ותאריך ההצטרפות המקורי.

עם השקת הפיצ'ר החדש, נחשף כי מספר חשבונות שהעלו תכנים על פשעי מלחמה לכאורה מתוך רצועת עזה ובשם עזתים, למעשה מנוהלים על ידי אנשים הנמצאים במקומות אחרים בעולם, כמו ארצות הברית, פולין, אירלנד ודרום אפריקה.

הפיצ'ר הושק לראשונה על ידי החברה באוקטובר, כאשר ניקיטה בייר, ראש מחלקת המוצר ב-X, הודיע ​​כי בדיקות התצוגה יתחילו בפרופיל שלו ובפרופיל של עובדי X.

המטרה פשוטה: לספק לאנשים הקשר מספיק כדי לקבוע אם חשבון אותנטי או מנסה להפיץ מידע כוזב. לדוגמה, אם חשבון טוען שהוא ממוקם במדינה בארה"ב, אך הפרופיל שלו מצביע על פעילות מחו"ל, ייתכן שלמשתמשים יש עילה לפקפק בכוונותיו.

https://x.com/i/web/status/1978132382868988310 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בציוץ שהודיע על השקת הפיצ'ר, כתב בייר: "כשקוראים תוכן ב-X, צריך לוודא כי מדובר בתוכן אותנטי. זה קריטי בשביל לקבל מידע על דברים חשובים שקורים בעולם. בשל כך, התחלנו להציג מידע חדש בפרופילים, כולל באיזו מדינה מתנהל החשבון, בין היתר".