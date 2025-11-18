התקלה נפתרה: ChatGPT ואתר רכבת ישראל חזרו לעבוד

גם אתם חווים קשיים לגלוש באינטרנט? חלקים מהרשת הפסיקו לעבוד היום (שלישי) למשך כמה שעות בעקבות תקלה טכנית בשרתים של חברת תשתיות האינטרנט העולמית Cloudflare, אשר בין היתר מספקת גם שירותי אחסון אתרים. מקור התקלה עדיין לא ברור, אך לפי החברה לא מדובר במתקפת סייבר. אחרי יותר מ-4 שעות, החברה הוציאה הודעה לפיה ככל הנראה הבעיה נפתרה.

הדיווחים הראשונים על התקלה התקבלו בסביבות השעה 12:30 (שעון ישראל), ובתוך 15 דקות הכירה החברה בבעיה. בעקבות התקלה דווח על ירידה במניות החברה.

התקלה השביתה מספר רב של אתרי אינטרנט מרכזיים בעולם. בין האתרים שנפגעו ניתן למנות את X (טוויטר לשעבר), ChatGPT, ו-Canva. כמו כן, בארץ התקבלו מספר דיווחים על נוסעים בתחבורה הציבורית שלא הצליחו לשלם על נסיעתם דרך אפליקציית הופאון ובאתר רכבת ישראל. משתמשים בישראל לא הצליחו לשלם בתחבורה הציבורית באמצעות אפליקציית הופאון, שתלויה גם היא בקלאודפלייר.