לקראת טלטלה בשוק הבינה המלאכותית? סטרטאפ סיני בשם Moonshot חשף במהלך סוף השבוע מודל חדש של בינה מלאכותית, שלטענתה יכול להתחרות בענקיות האמריקניות. מדובר ב-Kimi K3, המכיל 2.8 טריליון פרמטרים, המשמשים כמדד לקנה המידה ולכוח העיבוד של בינה מלאכותית.

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יכולותיו המלאות של המודל החדש - קידוד, עבודת ידע והיגיון - עדיין לא ידועות, ויתבררו כאשר הוא ישוחרר כמודל קוד פתוח ביום שני הבא. להיות פריצת הדרך הפתאומית הזו מרמזת על כך שסין מצליחה לצמצם בהדרגה את הפער מול האמריקנים.

השינוי קורה למרות ההגבלות הרבות שהטיל ממשלו של דונלד טראמפ על מכירת חומרה, שמגבילה ואף מונעת את הגישה של בייג'ינג לחלק מהרכיבים המתקדמים ביותר. כך למעשה מתנפצות ההנחות שרווחו במערב בשנים האחרונות, לפיהן סין נמצאת מספר שלבים מאחורי המתחרות מהמערב.

ב-Moonshot טוענים כי K3 הוא המודל בינה מלאכותית "בעל היכולות הגבוהות ביותר עד כה". בניגוד למערכות האמריקניות הסגורות, האופי הפתוח של המודל החדש מאשר למשתמשים גלובליים לשנות את המערכת לצורך חשיבה מתקדמת ופיתוח תוכנה מורכב.

החברה ציינה עוד כי המערכת בנויה באופן ייחודי, עם "פיקוח אנושי מינימלי", כדי לעמוד במשימות כגון הנדסה וקידוד. מספר גופים מעריכים כי המודל מתפקד ברמה דומה למודלים האמריקנים המובילים.