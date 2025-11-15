סוף סוף: צ'אט GPT עם שינוי שכולנו חיכינו לו

מנכ"ל OpenAi הודיע אמש (שישי) כי לבקשת המשתמש, ChatGPT יפסיק להשתמש במקף כפול בהכנת טקסטים מטעמו.

בפוסט שפרסם המנכ"ל, סם אלטמן, נכתב כי מדובר בניצחון "קטן אך משמח". "אם תבקש שלא ייעשה שימוש במקף כפול, הוא סוף סוף עושה את מה שהוא אמור לעשות!", פירט.

למעשה, התיקון הצפוי מגיע לאחר שמשתמשים רבים שהשתמשו ב-Chat GTP, דיווחו כי המערכת מתעלמת מבקשתם ומשלבת מקף ארוך שמסגיר את מקור התוכן הכתוב שנוצר ב-Ai.