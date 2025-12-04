ה-AI נכנס לעגלת הקניות של הישראלים: דו"ח האינטרנט 2025

מהפכת ה-AI גם בתחום הצריכה: חברת בזק מפרסמת היום (חמישי) את דו"ח האינטרנט לשנת 2025, שבדק את הרגלי הגלישה והצריכה הדיגיטלית של הציבור הישראלי. בנתונים שועלים מתוכו, אפשר לראות כמה אנחנו מסתמכים על הבינה המלאכותית בכל שלבי הרכישה בעת ביצוע קניות ברשת - החל מחיפוש מידע על מוצרים ודילים, דרך השוואת מחירים ושירות לקוחות, ועד לשלב התשלום - ה-AI הפך לסוכן צרכנות של ממש.

עם 92% מהישראלים שקונים אונליין, נראה כי המגמה נמצאת בעלייה. הקנייה הדיגיטלית עוברת גם דרך הרשתות החברתיות: בקרב המשתמשים בכל אחת מהרשתות, 30% קונים דרך פייסבוק, 25% דרך אינסטגרם, 16% דרך טיקטוק ו-10% דרך פינטרסט.

על פי נתוני הדו"ח, 64% מהישראלים נעזרים ב-AI בעת ביצוע קניות אונליין, ו-35% מתחילים את הקנייה שלהם קודם כל בכלי AI, תפקיד שהיה שמור באופן בלעדי למנוע החיפוש של גוגל. כמו כן עולה מהדו"ח כי ה-AI משפיע על החלטות הרכישה של הצרכנים, עם 18% שבוחרים במוצר שה-AI המליץ עליו, ו-42% שטוענים שידחו רכישה מתוכננת בעקבות המלצת ה-AI.

עם זאת, נראה כי לא כל הישראלים נותנים את אמונם ב-AI: כ-58% מהישראלים נמנעים מלשתף עם ה-AI מידע אישי מחשש שייעשה בו שימוש לרעה, ו-50% לא מוכנים לספק לו פרטי תשלום או אשראי. החשש הזה מקבל חיזוק מהשטח, כאשר 14% מבני הנוער מספרים שכבר חוו מקרה שבו ה-AI עשה שימוש לרעה במידע ששיתפו איתו.

מעבר להיותו סוכן מכירות, ה-AI כבר מזמן החל לשמש גם בתפקיד נציג שירות לקוחות, אולם לפי נתוני הדו"ח יש עוד לאן להתקדם. 63% מהישראלים אמרו שקיבלו השנה שירות מצ'אטבוט, אך 81% אמרו כי חוויית השירות שקיבלו הייתה שלילית, ושלתפיסתם המערכת אינה נותנת מענה מלא ולא באמת מבינה את הלקוח. עם זאת, 34% אמרו כי השימוש ב-AI בשירות לקוחות מקצרת את זמני ההמתנה והטיפול.

גם בבחינת אמצעי התשלום נראה כי הישראלים עוזבים את האצמעים הפיזיים ועוברים לדיגיטל - 87% משתמשים באפליקציות להעברת כספים ותשלומים.

מעבר לביצוע רכישות, הדו"ח מראה גם עלייה בשימוש בכלי בינה מלאכותית בחיי היום-יום: אחד מכל חמישה ישראלים כבר משלם על מנוי בכלי AI, כדוגמת ChatGPT.