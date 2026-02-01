משרד התחבורה העניק היום (ראשון) אישור רשמי לחברת "טסלה" לערוך ניסויים במערכת הנהיגה האוטונומית שלה על כבישי ישראל. הניסוי המתוכנן מקודם על ידי החברה ובתמיכתו המלאה של משרד התחבורה, במטרה לבחון את השתלבות הטכנולוגיה המתקדמת של יצרנית הרכב בסביבת הנהיגה המקומית.

במסגרת הניסוי תיבחן מערכת ה-FSD (Fully Self-Driving), שהיא מערכת לנהיגה עצמית מפוקחת. על פי תנאי האישור, הניסוי יתבצע כאשר בכל עת נוכח נהג בתוך הרכב המשמש כגורם מפקח, וזאת למרות יכולות הנהיגה העצמית של המערכת.

לפי משרד התחבורה, המהלך מהווה צעד משמעותי בקידום רגולציה מתקדמת בתחום הרכב בישראל. המטרה היא להניח את התשתית שתאפשר בעתיד שימוש שוטף, מבוקר ובטוח במערכות נהיגה אוטונומיות כחלק משגרת התחבורה.