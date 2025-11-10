הוריד קבצים סודיים: כך הגיבה ענקית ההייטק נגד עובד שסרח

ענקית השבבים האמריקנית אינטל הגישה תביעה על סך רבע מיליון דולר נגד עובד לשעבר, שהוריד 18 אלף קבצים של החברה, כולל כאלו שסווגו כסודיים ביותר.

המעשה קרה כשבוע לפני מועד פיטוריו של העובד, מהנדס תוכנה בתפקידו שעבד במשרדי החברה במדינת וושינגטון בארה"ב, וקיבל הודעת פיטורים מוקדמת. לפי כתב התביעה, העובד לשעבר חיבר כונן קשיח חיצוני למחשב הנייד שאינטל סיפקה לו לצורך עבודתו. תחילה מערכת הבקרה הפנימית של החברה זיהתה את ניסיון ההורדה, וחסמה אותו. לאחר מכן העובד לשעבר השתמש במכשיר חיצוני מתוחכם יותר, מה שאיפשר את הורדת הקבצים המסווגים.

לאחר שמערכת הבקרה הפנימית של אינטל זיהתה שהקבצים הועברו לכונן האישי של העובד, החברה החלה בחקירה שבסופה הגיעה לעובד לשעבר.

כעת אינטל מאשימה את העובד בהפרת חוקי סודות מסחריים, ודורשת ממנו פיצוי של לפחות 250 אלף דולר. בנוסף, החברה מבקשת מבית המשפט צו שיאלץ את העובד למסור את מכשיריו האלקטרוניים האישיים לבדיקה, ויחייב אותו להעביר לחברה מידע סודי לכאורה שהושג באופן לא חוקי. מאז שסיים את עבודתו, החברה ניסתה ליצור קשר עם העובד לשעבר לאחר שסיים את עבודתו, אך לפי כתב התביעה העובד לא נענה לניסיונות אלו.