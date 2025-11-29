האקרים איראנים טוענים: "פרצנו לרכב מדען ישראלי והשארנו פרחים"

קבוצת ההאקרים האיראנית Handala טענה הערב (שבת) כי פרצה לרכב של מדען גרעין ישראלי, השאירה בו זר פרחים ומכתב. הקבוצה פרסמה בטלגרם טקסט מטריד ומאיים הפונה למדען, ורומז לכך שהזר שהונח אינו תמים, "חפץ בלתי מזיק, במבט ראשון. אבל הרגשת את המשקל שלו, נכון?", כתבו.

את הטקסט כאמור פתחו בפנייה, "אתמול קיבלת מאיתנו את הזר. חפץ בלתי מזיק, במבט ראשון. אבל הרגשת את המשקל שלו, נכון? הרגשת את הנוכחות שמאחוריו, את הידיים שנשאו אותו, את הצעדים שנעלמו רגע לפני שפתחת את הדלת".

"ספר לנו", כתבו, "איך הרכב שלך? שמעת את ה"קליק" העדין כשנגעת בידית הדלת? הוא הרגיש… לא מוכר? (שלוש הנקודות במקור - ס.נ)". "אנחנו הולכים ברחובות שלך. אנחנו נושמים את האוויר שלך. אנחנו עומדים במקומות שהאמנת כי אינם נגישים", איימו.

"אמור לראש הממשלה שלך כך: שהוא צריך לדאוג פחות לשליטה באנשים ויותר להאכיל אותם. הרעב העולה מתחת לרגליו הולך ומתחזק בכל שעה", הורו בדבריהם, כשניתן לשער שכיוונו למצב בעזה, אולם מפאת המיסתורין האופף את הדברים, אפשר גם לחשוב שמדובר בעניין אחר.

כזכור, לפני כשבוע, אחרי שאותה קבוצת האקרים חשפה את פרטיהם האישיים של מספר עובדי התעשייה הביטחונית הישראלית, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, חשפה כי אחד האנשים שפרטיו האישיים נחשפו, קיבל לתיבת האי-מייל הפרטית שלו איום ממשי על חייו.