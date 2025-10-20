משתמשים נפגעו בכל העולם: תקלת הענק של אמזון

אם הרגשתם בשעות האחרונות כאילו כל אתר או אפליקציה שניים לא פועלים - אתם לא מדמיינים. הבוקר (שני) נרשמת תקלה משמעותית בשירותי הענן של אמזון - AWS. בין האתרים והאפליקציות שנפלו: אמזון על שירותיה השונים, סנאפצ'ט, רובלוקס, קנבה, פורטנייט ופוקימון גו.

מנתוני אתר Downdetector שמנטר את פעילות האתרים והשירותים השונים ברחבי העולם, בארצות הברית לבדה נרשמו למעלה מ-2,000 דיווחים על תקלות. בדף סטטוס השירות שלה, החברה מסרה שהיא רואה "שיעורי שגיאות מוגברים" ועיכובים ב"שירותי AWS מרובים".

התקלה השפיעה גם על המשחק הפופלארי פורטנייט שם ניסו להסביר: "הפסקת חשמל המשפיעה על מספר שירותים באינטרנט, משפיעה גם על כניסות לפורטנייט. אנו חוקרים זאת כעת, ונעדכן בכל התפתחות".