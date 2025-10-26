בלי לשאול את הצ'אט: היכן גולשים הישראלים ב-2025?

היכן גולשים הישראלים בשנת 2025? נתוני איגוד האינטרנט הישראלי חושפים: Chat GPT צומחת במהירות, ובקרב צעירים היא כבר פופולארית יותר מפייסבוק ומטיקטוק.

וואטסאפ בראש, X מתדרדרת

איגוד האינטרנט הישראלי חשף בדוח שנתי מקיף כי וואטסאפ היא הפלטפורמה הדיגיטלית הפופולארית בישראל (99% שימוש), יוטיוב ופייסבוק במקומות השני והשלישי, כי X (טוויטר לשעבר) מתדרדרת, וכי בתחום הבינה המלאכותית אין מתחרים ל-Chat GPT - שהפופולאריות שלה בישראל עולה אף על זו של אינסטגרם (85% שימוש בישראל). בקרב צעירים בני 29-18 הפערים אף מתרחבים ו-Chat GPT פופולארית יותר גם מפייסבוק וטיקטוק.

במקום הראשון כאמור נמצאת וואטסאפ - אפליקציית המסרים המיידיים שנמצאת בבעלותה של מטא, עם 99% אחוזי שימוש - עלייה של אחוז אחד בהשוואה לנתונים אשתקד. במקום השני נמצאת יוטיוב - פלטפורמת תוכן הוידאו החברתית עם 97% שימוש, אשר בשנה שעברה הייתה בראש הטבלה עם 98% אחוזי שימוש.

במקום השלישי - פייסבוק - ששומרת על מקומה בטבלה אותו איישה גם בשנה שעברה, עם 88% שמשקפים עלייה של אחוז אחד בלבד בשימוש. במקום הרביעי - אינסטגרם - שממשיכה לצמוח בישראל עם עלייה של שישה אחוזים בהשוואה לשנת 2024 עם 81% שימוש בשנה הנוכחית.

במקומות החמישי והשישי - טלגרם וטיקטוק, ששומרות על אחוזי שימוש גבוהים ועל עליות מתונות ועקביות של בין אחד לשלושה אחוזים ביחס לשנה שעברה, עם 71% ו-57% שימוש בהתאמה בשנת 2025.

אחוזי השימוש היומיומיים בפלטפורמות אלו גבוהים למדי, כאשר באינסטגרם מדווחים 67% מהמשיבים על שימוש יומיומי, בטיקטוק - 55% ובטלגרם - 44%.

רשת X מתדרדרת בישראל כאמור, ולינקדאין לעומתה - בעלייה. X בבעלותו של אילון מאסק רשמה בשנת 2025 ירידה של חמישה אחוזים בהשוואה לשנה שעברה עם 32% שימוש בלבד בקרב האוכלוסייה הכללית. באופן מעניין, השימוש בפלטפורמה זו רווח בקרב הקצוות של האוכלוסייה מבחינת קבוצות הגיל, כאשר הן בקרב בני 22-18 והן בקרב בני 60+ מדווחים המשיבים על 34% שימוש, עם אחוזי שימוש יומיומי גבוהים של 26% ו-31% בהתאמה.

לעומתה, לינקדאין של חברת מיקרוסופט רושמת עלייה מתונה ועקבית בהיקף המשתמשים שלה בישראל, עם 36% שימוש בקרב האוכלוסייה הכללית, עלייה של שני אחוזים מהשנה שעברה.

נתחי השוק והיקפי שימוש בכלי AI Generative בישראל

במקום הראשון - Chat GPT עם 85%, מתוכם 46% מדווחים על שימוש יומיומי בשירות. במקום השני - ג'ימיני (Gemini), השירות של גוגל שמציג 49% שימוש. במקום השלישי - קופיילוט (Copilot) אשר בבעלותה של חברת מיקרוסופט עם 28%.

בסך הכל ניתן לראות שבשנת 2025 70% מהציבור הישראלי השתמש בשירותי בינה מלאכותית באופן תדיר, כאשר רק 11% מהמשיבים דיווחו כי אינם משתמשים בשירותים אלו כלל.