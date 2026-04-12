"אנחנו קשורים לנצח": צוות "ארטמיס 2" מספר על החוויה המיוחדת

ארבעת חברי צוות "ארטמיס 2", ששבו ארצה אתמול (שבת) לפנות בוקר, מסרו התייחסות ראשונה עם סיום המסע ההיסטורי בן 10 ימים בחלל, בריאיונות שמסרו לתקשורת. האסטרונאוטים ריד ויסמן, ויקטור גלובר וכריסטינה קוק מנאס"א, וג'רמי הנסן מסוכנות החלל הקנדית, דיברו בהתרגשות על החוויה יוצאת הדופן ועל האהבה וההערכה הרבים שהם רוחשים זה כלפי זו.

הצוות התקבל בקבלת פנים חגיגית ומרגשת בשדה אלינגטון במרכז החלל ג'ונסון ביוסטון. הם התקבלו בתשואות רמות, ובחיבוקים ממנהל נאס"א, ג'רד אייזקמן, שהגדיר את המשימה כ"הרפתקה הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית".

"כשאתה שם, אתה רק רוצה לחזור"

במהלך המשימה הניסיונית, שנועדה להניח את היסודות למשימות עתידיות, הגיע הצוות עמוק יותר לחלל מכל אדם לפניו. וההתרגשות והאדרנלין ניכרו היטב בדבריהם: "ויקטור, כריסטינה וג'רמי, אנחנו קשורים לנצח. אף אחד כאן למטה לא יידע לעולם מה ארבעתנו עברנו", אמר מפקד המשימה ויסמן בהתרגשות. "זה לא היה קל להיות במרחק של יותר מ-200 אלף מייל (321,868 קילומטרים) מהבית. לפני השיגור, זה מרגיש כמו החלום הכי גדול על פני האדמה, וכשאתה שם בחוץ - אתה רק רוצה לחזור למשפחות ולחברים שלך. זה דבר מיוחד להיות אנושי וזה דבר מיוחד להיות על כדור הארץ".

ויסמן, אלמן שסיפר כי דמע כששוחח עם בנותיו מהחלל, שיתף בחוויית הקשר המיוחדת בתוך החללית הצפופה: "לשמוע את חברי הצוות שלך צוחקים ובוכים ואוהבים את המשפחות שלהם מרחוק, זו הייתה החוויה המדהימה ביותר". במהלך המשימה, הצוות אף הציע לקרוא למכתש ירחי על שם אשתו המנוחה של ויסמן, קרול.

"כדור הארץ הוא צוות"

האסטרונאוט ויקטור גלובר הודה כי הוא עדיין לא עיבד את מלוא עוצמת המשימה: "הכרת התודה על מה שראינו ומה שעשינו היא יותר מדי מכדי להכיל בגוף אחד". הוא הודה לאלוהים ולמשפחות, כשהוא פונה לצוות ולקהל ואומר: "אני אוהב אתכם, את כולכם".

כריסטינה קוק שיתפה בתגלית החזקה ביותר שלה במסע: "אחת התגליות החזקות ביותר שלי הייתה כשצפיתי בכדור הארץ נשקף כה קטן דרך חלון האוריון, מוקף בחשיכה". היא שיתפה גם בתובנותיה על עבודת הצוות: "צוות הוא קבוצה שנמצאת בתוך זה כל הזמן, לא משנה מה, שעובדים יחד בכל דקה עם אותה מטרה, שמוכנה להקריב בשקט זה עבור זה, שנותנת חמלה, שמחזיקה באחריות. לצוות יש את אותן דאגות ואת אותם צרכים, והוא קשור באופן יפה בלתי נמנע. אני יודעת שעדיין לא למדתי את כל מה שהמסע הזה עוד יכול ללמד אותי. אבל יש דבר חדש אחד שאני יודעת, והוא: כדור הארץ - אתם צוות".

הנסן ציין שהחווייה הייתה עבורו ועבור חברי צוותו יוצאת דופן - ונראה שהוא היה נרגש לגלות שזה היה אותו הדבר עבור כל אדם על פני כדור הארץ שעקב אחרי המשימה. עוד הוסיף כי "יש לנו מונח בצוות שהמצאנו לפני זמן רב, 'רכבת השמחה', ונראה שראיתם הרבה שמחה שם למעלה. אנחנו לא תמיד על רכבת השמחה, אבל אנחנו מחויבים לחזור אליה בהקדם האפשרי. וזהו כישור חיים מועיל לכל צוות שמנסה להשיג משהו".

“מה שראיתם שם למעלה היה קבוצה של אנשים שאוהבים לתרום ולהפיק הנאה מזה", אמר הנסן. "וממה שאנחנו שומעים, זה היה משהו מיוחד עבורכם לחזות בו. אני מציע שכאשר אתם מסתכלים למעלה, אתם לא מסתכלים עלינו. אנחנו מראה שמשקפת אתכם, ואם אתם אוהבים את מה שאתם רואים, פשוט הסתכלו קצת יותר עמוק בפנים. אלה אתם".

המבט לעתיד

משימת ארטמיס 2 סללה את הדרך למשימת "ארטמיס 3", שצפויה לצאת לדרך בשנת 2027. מנהל נאס"א איזקמן ציין כי ההכרזה על הצוות הבא והרכבת כלי הרכב יתרחשו בקרוב. "הצוות הבא יתחיל בהכנות לבניית הבסיס על הירח. לא נוותר עליו שוב," הצהיר.

ונסה ווייכה, מנהלת מרכז החלל ג'ונסון, סיכמה: "לעתים קרובות אנו אומרים שאנו עומדים על כתפי ענקים. אחרי שראיתי אותם חוזרים, עלי לומר שכתפיהם נראות כעת רחבות עוד יותר עבור הדור הבא".

לאורך המשימה, בה עברו מרחק של מאות אלפי קילומטרים, הם רשמו הישגים רבים ומשמעותיים - בהם הגעה לעומק החלל, למרחק אליו בני אדם לא הגיעו מזה כיובל. במקביל, נרשמו מספר רגעים מאתגרים, בהם תקלה בשירותים וקושי בהתחברות למייל. במקביל, נרשמו רגעים מרגשים ומשמחים.