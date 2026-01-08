שינוי דרמטי: גוגל חשפה היום (חמישי) שורת עדכונים משמעותיים לשירות הדואר שלה - ג'ימייל, המבוססים על מודל הבינה המלאכותית ג'מאניי 3. העדכונים, שעדיין לא זמינים בישראל, כוללים בין היתר יכולות חיפוש בשפה טבעית, סיכום אוטומטי של שרשורי הודעות ותיבת דואר חדשה שמנסה לתעדף מיילים דחופים באופן עצמאי. לא ברור מתי הם יהיו זמינים עבור משתמשים בשפות אחרות, בהן עברית, אך ניתן להעריך כי הדבר צפוי לקחת מספר חודשים.

בחברה ציינו כי הם מנסים לטפל בבעיית "הצפת המידע", בה כולנו נתקלים בהיבטים רבים בחיינו - בהם תיבת הדואר האלקטרוני שלנו. אחד החידושים המרכזיים הוא הכנסת ה-AI Overview (סקירת AI) - הזמין כיום בדפדפן כרום. במסגרת הפיצ'ר החדש- ישן של גוגל, משתמשי ג'ימייל יוכלו לקבל סיכום של שרשורי מיילים ארוכים - במספר נקודות מרכזיות. בנוסף, ניתן יהיה לבצע חיפוש בשפה חופשית בתוך התיבה.

מדובר כאמור באפשרות לשאול שאלות מורכבות יותר - כמו לחפש את פרטי בעל מקצוע שדיברנו איתו בשנה שעברה, ואת השם של המקום בו ביקרנו במהלך טיול לחו"ל לפני מספר חודשים. לאחר הקלדת השאלה, המערכת תסרוק את ההודעות ב-Gmail ותשלוף מיידית את המידע הרלוונטי. עם זאת, היכולת לשאול שאלות פתוחות תהיה זמינה עבור משתמשי Google AI Pro ו-Ultra.

פיצ'רים נוספים הקשורים כתיבת התוכן, כוללים הרחבה של Help Me Write - כך שכל המשתמשים יוכלו להיעזר בבינה מלאכותית כדי לנסח מיילים או לערוך קיימים. בחברה ציינו, כי הפיצ'ר "עזרה בכתיבה" יעודכן עם התאמה אישית טובה יותר באמצעות הבאת הקשר מאפליקציות אחרות של גוגל שנעשה בהן שימוש.

חידוש נוסף הוא ה-Suggested Replies (תשובות מוצעות), במסגרתו המערכת תנתח את השיחה ותציע תשובות המנוסחות בסגנון הכתיבה של המשתמש. לעומתם, מנויים בתשלום יקבלו כלי לבדיקת טון ודקדוק לפני השליחה, שיספקו הצעות לשינויים.

פיתוח נוסף - ומשמעותי ביותר - הוא AI Inbox, שינוי של ממש בתיבת הדואר הנכנס. כעת, ה-AI יסנן "רעש" - ויציב בחלק העליון הודעות קריטיות, במקום רשימה כרונולוגית פשוטה.

התיעדוף מתבצע על בסיס הפעילות הרגילה של המשתמש, תוך שמירה על הפרטיות. בניגוד לפיצ'רים האחרים, הוא זמין בינתיים רק לקבוצה מצומצמת של בודקים - ויתרחב בחודשים הקרובים.