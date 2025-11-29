נותרו ללא כסף ותרופות: אלפי ישראלים נעקצו באמצעות AI
באמצעות האלגוריתם של פייסבוק וטכנולוגיית ה"דיפ-פייק", נוכלים גרמו לאנשי רפואה בכירים ולסלבס להמליץ על חומרים מפוקפקים ומסוכנים • עידו שברצטוך עם כל הפרטים על איך הצליחו העוקצים להפיל כבר אלפים ב"פח"
עידו שברצטוךכתב מגזין
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
עוקץ האלגוריתם: נוכלים "התלבשו" על האלגוריתם של פייסבוק, ובאמצעות טכנולוגיית ה"דיפ-פייק" - סלבס, ואף רופאים בכירים ממליצים לכאורה על תרופות מזויפות - ואפילו מסוכנות, והצליחו להפיל נעקצים שנשארו ללא כסף, ולא תרופות. בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" כתבנו עידו שברצטוך הביא את כל הפרטים, והסביר איך הצליחו הנוכלים להפיל כבר אלפים בפח.
צפו בכתבה המלאה מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות