נותרו ללא כסף ותרופות: אלפי ישראלים נעקצו באמצעות AI

באמצעות האלגוריתם של פייסבוק וטכנולוגיית ה"דיפ-פייק", נוכלים גרמו לאנשי רפואה בכירים ולסלבס להמליץ על חומרים מפוקפקים ומסוכנים • עידו שברצטוך עם כל הפרטים על איך הצליחו העוקצים להפיל כבר אלפים ב"פח"