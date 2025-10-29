הראשונה להגיע לשווי 5 טריליון דולר: השיא החדש של אנבידיה

חברת השבבים אנבידיה עשתה היום (רביעי) היסטוריה, כשהפכה לחברה הראשונה שמגיעה לשווי שוק של חמישה טריליון דולרים. כך למעשה, היא ממשיכה בביסוס מקומה בתחום הבינה המלאכותית העולמית. זו הפעם השנייה בתוך מספר חודשים בה החברה שוברת שיאים - כאשר רק ביולי האחרון, היא היתה הראשונה להגיע לשווי שוק של ארבעה טריליון דולרים.

בתוך כך, מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג נשא אמש את הנאום המרכזי בכנס GTC בוושינגטון, במהלכו הוא הכריז על שורה של שיתופי פעולה עם הממשל האמריקני ועם חברות טכנולוגיה, במטרה לבנות את תשתית הבינה המלאכותית של ארצות הברית. לצד זאת, הוא חשף שבבים חדשים שפותחו במרכז המחקר והפיתוח של אנבידיה בישראל וטכנולוגיות בינה מלאכותית חדשות שיונגשו לקהילת המפתחים בקוד פתוח.

"אנחנו בתחילתה של מהפכת ה-AI התעשייתית, שתעצב את העתיד של כל תעשייה וכל מדינה", אמר הואנג, "חיוני שארצות הברית תוביל את המרוץ לעתיד – זהו 'רגע האפולו' של הדור שלנו. הגל הבא של תגליות, המצאות והתקדמות מדעית ייקבע על פי היכולת של המדינה להרחיב את תשתיות ה-AI".

הוא הוסיף: "יחד עם שותפינו, אנו בונים את תשתית ה-AI המתקדמת ביותר שנוצרה אי פעם כדי להבטיח שלאמריקה יש את היסודות לעתיד משגשג, ועל מנת לוודא שהבינה המלאכותית של העולם תישען על חדשנות, פתיחות ושיתוף פעולה אמריקאיים לטובת כולם".

כזכור, שבבי אנבידיה מניעים את מרכזי הנתונים שחברות כמו מייקרוסופט, אמזון וגוגל זקוקות להם כדי להפעיל את מודלי הבינה המלאכותית ושירותי הענן שלהן, והשקעות בבינה מלאכותית צפויות להמשיך לגדול. ההוצאות הגלובליות על תשתית בינה מלאכותית צפויות לעבור את ה-200 מיליארד דולר עד 2028, זאת לפי חברת המחקר "The International Data Corporation".

אנבידיה ייצרה הכנסות של 44.1 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים באפריל, עלייה של 69% לעומת אותה תקופה בשנה שעברה.