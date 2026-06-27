פניית הפרסה של ממשל טראמפ: חברות יוכלו לקבל גישה למודל ה-AI המתקדם שנחסם

לאחר הסערה: חברת הבינה המלאכותית "אנת'רופיק", מפתחת בוט הבינה המלאוכתית "קלוד" הודיעה במהלך סוף השבוע כי הממשלה האמריקני שינה את עמדתו בנוגע לשירות. כעת, למעלה חברות ומוסדות "בטוחים" ו"מהימנים", יוכלו לקבל גישה למודל שנחסם לפני כשבועיים.

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בחברה הודיעו כי החברות שיקבלו את הגישה למערכת הן "חברות אמריקניות המפעילות ומגינות על תשתיות קריטיות". עוד נמסר בהודעת החברה: "אנחנו מאפשרים להם לעשות שימוש במודל, וממשיכים לעבוד עם הממשל כדי להרחיב את הגישה ל'מיתוס 5' ולפתוח את 'פייבל 5' לשימוש הציבור".

כזכור, ראשית הסערה לפני כשבועיים, כאשר הממשל פנה לחברה ודרש השבתה מיידית של הגישה למודלים הללו עבור כלל המשתמשים - כאשר המודלים הקודמים של החברה נותרו זמינים לשימוש. באנתרופיק טענו כי רמת הסיכון במודלים הללו - דומה לזו שיש במודלי AI מתחרים, ורמזו לאכיפה בררנית.

בהמשך, "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי הגורם להחלטה הוא לא אחר ממנכ"ל אמזון אנדי ג'סי. מנגד, באמזון טענו כי הם מקבלים "מעת לעת פניות מממשלות לייעוץ בנוגע לסכנות אבטחה פוטנציאליות" - וסירבו לספק פרטים נוספים.