עתיד כחול לבן בכבישים: מתי הרכבים האוטונומיים יגיעו לישראל?

מצב התחבורה בישראל טעון שיפור, והתשתיות הלאומיות כבר לא מצליחות להתאים את עצמן לכמות הרכבים הפרטיים העולה בכל שנה. עם זאת, המצב בכבישים אינו משקף את החברות הישראליות בתחומי התחבורה בשוק הפרטי, שמובילות את הקידמה הטכנולוגית בעולם - והוצגו היום (שני) בוועידה לתחבורה חכמה בתל אביב.

עשרות הפיתוחים שהוצגו מנסים לתת מענה לאחת מנקודות התורפה המרכזיות בתחבורה הישראלית - הקטל בדרכים. בנוסף, חלק מהחברות מציעות חידושים שמטרתם להקל על הגודש בדרכים, לעזור לאנשים עם מוגבלויות, ולהתמודד עם איומי הסייבר על הרכבים החשמליים.

את הוועידה פתח מנכ"ל חברת טסלה, המיליארדר אילון מאסק, בריאיון וירטואלי מביתו שבטקסס, לאחר שנאלץ לבטל את הגעתו המתוכננת לישראל. מאסק החמיא לסצנת ההייטק הישראלית ואמר שהוא "מעריץ גדול של היזמות שמגיעה מישראל. ישראל משיגה תוצאות מדהימות ביחס לגודל האוכלוסיה - ובהחלט מספר 1 בעולם".

מאסק שרטט מציאות בה עוד עשור מהיום, 90% מכלי הרכב בכבישי העולם יהיו אוטונומיים - וציין כי עד סוף השנה, הוא מצפה לראות את הטכנולוגיות האוטונומיות של טסלה פועלות בישראל. אלא שאמירות לבד ומציאות לבד - למערכות של טסלה יש משוכות רגולטוריות רבות לעבור עד שייושמו בישראל, וכך גם לגבי הטכנולוגיות הישראליות שהוצגו בוועידה, שבינתיים נהנים מהן בעיקר מעבר לים.