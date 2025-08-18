מומלצים -

הבינה המלאכותית כבר מגיעה לכל תחום כמעט. ועכשיו, גם משפיעניות הרשת שאתם פוגשים באינסטגרם או בטיקטוק הן אולי בכלל דמות בדיונית. כמו כל המשפיעניות, גם הן יתנו לכם המלצה למתכון מעניין, חופשה חלומית או קרם איכותי. טליה כהן על משפיענית הרשת הראשונה בישראל שהיא כולה AI, וגם על הביקורת שהיא - או יותר נכון היוצר שלה - סופגים. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.