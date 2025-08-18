עבודה בעיניים: איך אפשר לדעת אם משפיענית הרשת היא AI?
הבינה המלאכותית כבר הגיעה לכל תחום, ועכשיו גם משפיעניות הרשת יכולות להיות דמויות בדיוניות • גם הן יתנו המלצה למתכון, חופשה חלומית או קרם איכותי • עכשיו התופעה הזו מגיע גם לישראל, וסופגת ביקורת • צפו
טליה כהןכתבת מגזין
הבינה המלאכותית כבר מגיעה לכל תחום כמעט. ועכשיו, גם משפיעניות הרשת שאתם פוגשים באינסטגרם או בטיקטוק הן אולי בכלל דמות בדיונית. כמו כל המשפיעניות, גם הן יתנו לכם המלצה למתכון מעניין, חופשה חלומית או קרם איכותי. טליה כהן על משפיענית הרשת הראשונה בישראל שהיא כולה AI, וגם על הביקורת שהיא - או יותר נכון היוצר שלה - סופגים. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.
