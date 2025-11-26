באיחוד האירופי בוחנים: רשתות חברתיות - מגיל 16 ומעלה?
הפרלמנט קרא לאסור על נערים להשתמש באינטרנט, ואימץ ברוב של 483 קולות דו"ח המציג את נזקי הרשת • הטענות - פגיעה ביכולת הילדים להתרכז, וקושי בעיסוק בתוכן בצורה בריאה • השימוש מגיל 13 ועד 16 - בהסכמת הורים
באירופה החלו לקרוא לאיחוד האירופי לאסור על קטינים מתחת לגיל 16 לעשות שימוש ברשתות החברתיות, חברי הפרלמנט אימצו בהצבעה היום (רביעי) דו"ח המציג את נזקי הרשת ומעלה דאגה עמוקה מהסיכונים הבריאותיים הפיזים ונפשיים העומדים בפניהם - ברוב של 483 קולות בעד, מול 92 מתנגדים.
הדו"ח, קורא בנוסף להגנה חזקה יותר מפני אסטרטגיות מניפולטיביות, שעלולות להגביר את ההתמכרות ופוגעות ביכולתם של הילדים להתרכז ולעסוק בתוכן ברשת בצורה בריאה. כדי לסייע להורים לנהל את הנוכחות הדיגיטלית של ילדיהם, ולהבטיח מעורבות המותאמת לגילם, מציע הפרלמנט להציב גיל מינימלי בו ניתן לעשות שימוש באינטרנט.
עם זאת, מציעים בפרלמנט האירופי כי ניתן יהיה לעשות שימוש ברשתות חברתיות, פלטפורמות שיתוף וידאו ומערכות בינה מלאכותית לילדים בגילאי 13 עד 16 - בהסכמת ההורים.