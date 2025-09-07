מומלצים -

המאורע האסטרונומי הגדול של השנה: ליקוי ירח מלא (המכונה גם "ירח דם"), בו הירח נראה בצבע אדום עמוק, יתרחש הערב (ראשון) מעל ישראל.

זהו הליקוי הראשון מאז יולי 2018, ולא כדאי לפספס אותו - כי הפעם הבאה בה ניתן יהיה לראות ליקוי מלא צפויה רק בסוף 2028.

כאמור, ליקוי ירח מתרחש כאשר כדור הארץ נעמד בין השמש לירח - שנכנס לצל שמטיל כדור הארץ. בשלב זה, הוא נצבע באדום, זאת כתוצאה ממעבר קרני השמש באטמוספירה.

לוח הזמנים ודרכי הצפייה:

הירח יזרח במזרח בשעה 18:52, זאת במקביל לשקיעת השמש במערב ב-18:57. הליקוי החלקי יחל בשעה 19:27, כאשר צלו החיצוני של כדור הארץ יכל לכסות בהדרגה את הירח. הליקוי המלא יחל בשעה שמונה וחצי בערב, כאשר הירח ייכנס לצל הפנימי של כדור הארץ, יוצלל לחלוטין וייצבע בצבעים כהים ועזים של אדום ונחושת.

השיא צפוי בשעה 21:31 - כאשר הירח כולו יעמוד בצל הארץ. הליקוי המלא יסתיים ב-21:51, והליקוי החלקי יסתיים ב-22:56.

ניתן לצפות במאורע ללא טלסקופ או משקפת אסטרונומית - כל מה שצריך לעשות זה לבחור מקום תצפית עם אופק פנוי ככל האפשר לכיוון מזרח.