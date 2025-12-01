מערך הסייבר הלאומי ואל על הזהירו היום (שני) מפני ניסיונות פישינג חדשים המוצגים כאילו שנשלחו מטעם אל על. ניסיון הפישינג הופץ בימים האחרונים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות החברתיות ובהודעות SMS, שכללו קישורים זדוניים המובילים ל״חידון נושא פרסים” כביכול מטעם אל על, עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים.

הקישורים בהודעות הפישינג מובילים לאתרים לא רשמיים, דרכם ניתן לגנוב פרטים אישיים, סיסמאות ואף פרטי תשלום.

איך תזהו שזה פישינג?

הדבר הראשון שיש להסתכל עליו בהודעה הוא הקישור - במידה והכתובת בקישור נראית חשודה ולא שייכת לאל על (למשל: ‎luhop.cn ודומיהם), מדובר בכתובת מזויפת. כמו כן יש לשים לב לטעויות כתיב ותרגום. בגוף ההודעה יהיו הנעות לפעולה - טקסט שמטרתו לגרום לקורא ללחוץ על הקישור בהודעה, כמו "מבצע לזמן מוגבל", "רק עכשיו", וכדומה. בנוסף, בהודעה תהיה בקשה למלא פרטים אישיים או בנקאיים.

מה עושים במידה ונתקלתם בניסיון הפישינג?

ראשית יש לבדוק רק בערוצים הרשמיים של אל על ובאתר החברה האם אכן יצאה הודעה מטעמה. אם ראיתם שיש קישור בהודעה - לא ללחוץ עליו. זכרו לא למסור פרטים אישיים בשום מצב. במקרה של ספק – דווחו למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.