פרס נובל בפיזיקה הוענק ל-3 חוקרים בתחום במכניקת הקוונטים

שלושה חוקרים אמריקנים, ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, זכו היום (שלישי) בפרס נובל בפיזיקה לשנת 2025. על פי ועדת הפרס, שלושת החוקרים האמריקנים הביאו ל"גילוי מינהור קוונטי-מכני מקרוסקופי וכימות אנרגיה במעגל חשמלי".

"שאלה מרכזית בפיזיקה היא הגודל המקסימלי של מערכת שיכולה להדגים אפקטים קוונטיים-מכניים", נכתב בהודעת ועדת הפרס, "חתני פרס נובל השנה ערכו ניסויים עם מעגל חשמלי שבו הדגימו הן מינהור קוונטי-מכני והן רמות אנרגיה כמותיות במערכת גדולה מספיק כדי להחזיק אותה ביד".

בשנה שעברה זכו בפרס המדענים ג'ון הופילד וג'פרי הינטון, על עבודתם בנושא הבינה המלאכותית שהניחה את היסודות לטכנולוגיות למידת מכונה עוצמתיות המשמשות כיום במגוון רחב של תחומים.

אמש הוכרז כי שלושה חוקרים - שני אמריקנים ויפני, הם זוכי פרס נובל לרפואה לשנת 2025. השלושה - מרי אי. ברונקוב, פרד רמסדל ושימון סאקגוצ'י - זכו בפרס בגין תגליותיהם בנוגע לסבילות חיסונית היקפית, המונע ממערכת החיסון לפגוע בגוף. למעשה, הם עסקו בתחום של מחלות אוטואימוניות, וגילו כיצד מערכת החיסון נשמרת תחת שליטה ולא פוגעת באיברי הגוף השונים.

בהמשך השבוע צפויה ההכרזה על הפרסים הנוספים - ושיאם ביום שישי הקרוב, עם ההכרזה על פרס נובל לשלום.